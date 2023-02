Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunkene Autofahrer

Landkreis Sömmerda (ots)

Gleich zwei betrunkene Autofahrer erwischten Polizeibeamte am Donnerstag im Landkreis Sömmerda. Den Anfang machte ein 45-jähriger VW-Fahrer. Er wurde nach einem Zeugenhinweis gegen 07:30 Uhr auf der Bundesstraße zwischen Andisleben und Elxleben kontrolliert. Bei einem Atemalkoholtest erreichte der Mann einen Wert von knapp 1,8 Promille. Er musste sich einer Blutentnahme in einem Krankenhaus unterziehen. In Weißensee traf es in den Abendstunden ebenfalls einen 45-jährigen VW-Fahrer. Während der Verkehrskontrolle räumte der Mann den Genuss von alkoholischen Getränken ein. Da die Beamten auch Alkoholgeruch bei dem 45-Jährigen wahrnahmen, dieser sich jedoch weigerte, einen Alkoholtest zu machen, kam auch er nicht um eine Blutentnahme herum. Beide Männer erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell