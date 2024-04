Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Pedelecfahrerin stürzt

Vreden (ots)

Unfallort: Vreden, Klühnmarkt / Wüllener Straße / Mauerstraße;

Unfallzeit: 08.04.2024, 17.40 Uhr;

Mit einem stationären Krankenhausaufenthalt endete eine Fahrradfahrt für eine 75 Jahre alte Vredenerin am Montagabend. Zuvor war sie gegen 17.40 Uhr auf der Straße Klühnmarkt aus Richtung Twickler Straße kommend in Richtung Mauerstraße unterwegs, als ein 16-Jähriger ihren Weg kreuzte. Der Vredener hatte die Wüllener Straße in Richtung Innenstadt mit seinem Pedelec befahren. Die 75-Jährige stürzte, nachdem sie den Querenden erblickt und stark abgebremst hatte. Nach Angaben des Jugendlichen hatten sich die Räder nicht berührt. Der Rettungsdienst versorgte die Frau und transportierte sie in eine Unfallambulanz. Derzeit ist in Höhe der Unfallstelle eine Baustelle eingerichtet, die die Sicht der Verkehrsteilnehmer möglicherweise beeinträchtigt hat. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell