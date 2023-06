Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: GPS-Chip hilft bei Fahndung nach Fahrraddieben

Heringsdorf/Swinoujscie (ots)

Am gestrigen Vormittag (Donnerstag, 29.06.2023) wurden der Polizei im Seebad Heringsdorf unabhängig voneinander zwei Fahrrad-Diebstähle (ein E-Bike und ein Fahrrad der Marke Diamant) angezeigt. Beide Fahrräder wurden in der Zeit vom 28. Juni 2023, ca. 20:00 Uhr bis zum Folgetag, dem 29. Juni 2023, 10:00 Uhr in der Ortslage Korswandt entwendet. Was der oder die Diebe nicht wussten: das E-Bike war mit einem GPS-Chip ausgestattet, der dem Eigentümer anzeigte, wo sich sein Fahrrad befand als er den Verlust bemerkte. In Zusammenarbeit mit den polnischen Kollegen der KMP Swinoujscie gelang es diesen, eine männliche Person mit dem gesuchten E-Bike im dortigen Stadtgebiet anzutreffen. Da dieser angab, das Fahrrad gerade von einer anderen Person bekommen zu haben, wurde eine benannte Anschrift aufgesucht und hier prompt auch das zweite entwendete Fahrrad festgestellt. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zum Tathergang, den genauen Tatumständen und möglichen Tätern und Tatbeteiligungen dauern zum jetzigen Zeitpunkt noch an. Im Ergebnis der guten deutsch-polnischen Zusammenarbeit und des damit möglichen Fahndungserfolgs konnten beide Fahrräder wieder an die überglücklichen Eigentümer übergeben werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell