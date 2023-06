Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Autobahnpolizei

Wiesbaden (ots)

1. Verletzte nach Fehler beim Fahrstreifenwechsel, Wiesbaden, Bundesautobahn 3, Montag, 12.06.2023, 19:35 Uhr

(wie) Am Montagabend sind zwei Menschen bei einem Verkehrsunfall auf der A 3 bei Wiesbaden verletzt worden. Eine 32-Jährige befuhr mit einem Suzuki die A 3 in Richtung Köln auf dem mittleren von drei Fahrstreifen. Kurz nach der Rastanlage Medenbach wollte sie auf den linken Fahrstreifen wechseln, übersah dabei aber den herannahenden Seat eines 34-Jährigen. Es kam zur Kollision, wodurch der Suzuki nach rechts gegen den Sattelzug eines 57-Jährigen geschleudert wurde. Bei dem Unfall wurden die Pkw-Fahrer verletzt und alle beteiligten Fahrzeuge beschädigt. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in Krankenhäuser. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten kam es zu Verkehrsbehinderungen. Die Autobahnpolizei schätzt den Sachschaden auf über 10.000 EUR.

2. Betrunken auf Autobahn verunfallt und verletzt, Niedernhausen, Bundesautobahn 3, Montag, 12.06.2023, 21:10 Uhr

(wie) Ein betrunkener Autofahrer hat am späten Montagabend auf der A 3 bei Niedernhausen einen Verkehrsunfall verursacht und sich dabei verletzt. Der 36-Jährige befuhr mit einem Toyota die A 3 in Richtung Frankfurt. Zwischen den Anschlussstellen Idstein und Niedernhausen geriet er bei einem Fahrstreifenwechsel ins Schleudern und prallte mehrfach gegen den Sattelzug eines 63-Jährigen bevor er mit seinem Pkw gegen die Mittelschutzplanke schleuderte. Der 36-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und musste vom Rettungsdienst behandelt und in ein Krankenhaus gebracht werden. Da die Polizeibeamten bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch bei dem Verletzten feststellten, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Daher wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und der Führerschein des Mannes sichergestellt. Der Sachschaden wird auf knapp 20.000 EUR geschätzt.

