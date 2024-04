Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Weseke - Beim Überholen mit Rad kollidiert

Borken-Weseke (ots)

Unfallort: Borken-Weseke, Leitingsstiege;

Unfallzeit: 09.04.2024, 16.25 Uhr;

Leichte Verletzungen hat ein Radfahrer am Dienstag in Borken-Weseke bei einem Verkehrsunfall erlitten. Der 20-Jährige war gegen 16.25 Uhr auf der Leitingsstiege unterwegs gewesen, von der er nach links in die Oyenstraße abbog. Zeitgleich hatte ein Autofahrer aus Bocholt den Borkener überholen wollen - es gelang dem 33-Jährigen nicht mehr, rechtzeitig zu bremsen und den Zusammenstoß zu vermeiden. Der Radfahrer wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell