Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unfall mit verletzter Fahrradfahrerin auf dem Radweg

Mannheim (ots)

Am Montagnachmittag ereignete sich auf Höhe der Quadrate S6 / T6 ein Unfall, bei dem eine 45-jährige Radfahrerin verletzt wurde. Gegen 18:40 Uhr fuhr die Radfahrerin auf dem Fahrradweg den Friedrichsring entlang, als eine 26-jährige Autofahrerin diese zunächst überholt hatte und dann unvermittelt nach rechts in die Quadrate abbog. Dabei missachtete sie den Vorrang der Radfahrerin. Es kam zum Verkehrsunfall, wobei sich die Radfahrerin durch einen Sturz leicht verletzte. Sie begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Die Autofahrerin muss nun mit einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung rechnen.

