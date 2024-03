POL-MA: Heidelberg: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) - Am Dienstag um 23:20 Uhr fuhr eine 18-jährige Hyundai-Fahrerin von der Kobellstraße in die Käfertaler Straße. Hierbei missachtete die 18-Jährige die Vorfahrt eines von rechts kommenden 34-jährigen Fiat-Fahrers und kollidierte mit diesem. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 12.000 Euro. Aufgrund der Beschädigungen waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt ...

