POL-MA: Heidelberg: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht in der Altstadt

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Womöglich in Folge von Unachtsamkeit stürzte am Montag um 20 Uhr eine 61-jährige Radfahrerin in der Jahnstraße und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Zuvor fuhr die 61-Jährige die Jahnstraße in Richtung Neulandstraße, als sie mit ihrem Vorderrad an den Randstein ...

mehr