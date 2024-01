Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (79) Überfall auf Supermarkt-Mitarbeiter - Zeugen gesucht

Erlangen (ots)

Am Dienstagabend (23.01.2024) überfiel ein bislang unbekannter Täter einen Mitarbeiter eines Supermarktes im Erlanger Süden. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Der 22-jährige Mitarbeiter des Supermarktes in der Karl-Zucker-Straße war gegen 20:30 Uhr gerade im Begriff den Markt abzuschließen, als ein unbekannter Mann an ihn herantrat und unter Androhung von Gewalt, die Herausgabe von Bargeld forderte. Im Anschluss an den Überfall rannte er mit seiner Beute in Höhe von mehreren Tausend Euro in Richtung Innenstadt davon.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mehrerer Streifen der Polizeiinspektionen Erlangen-Stadt und Erlangen-Land, der Erlanger Verkehrspolizei sowie eines Polizeihubschraubers verlief ohne Erfolg.

Personenbeschreibung:

etwa 1,80m groß; trug eine dunkle Hose, dunkle Oberbekleidung, schwarz-weiße Schuhe sowie eine schwarze Sturmhaube; trug eine große schwarze Bauchtasche mit sich

Das zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten bitten Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder denen eine entsprechende Person vor bzw. nach der Tat aufgefallen ist, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

Erstellt durch: Marc Siegl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell