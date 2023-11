Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) - Niefern-Öschelbronn -Polizei sucht Zeugen nach zwei Einbrüche-

Niefern-Öschelbronn (ots)

Zu zwei Einbrüchen ist es im Laufe des Donnerstags im Bereich Niefern-Öschelbronn gekommen. Bislang unbekannte Täterschaft gelang nach jetzigem Ermittlungsstand am Donnerstag, zwischen 12:20 Uhr und 20:50 Uhr, gewaltsam in einem in der Pforzheimer Straße gelegenem Einfamilienhaus im Ortsteil Niefern. Im Objekt nahm er Schmuck in noch unbekannter Höhe an sich und flüchtete anschließend unerkannt. Zu einer weiteren Tat kam es am Donnerstag, zwischen 19:20 Uhr und 19:50 Uhr in Öschelbronn. Hier gelang unbekannte Täterschaft offenbar gewaltsam in die Wohnung eines im östlichen Bereich gelegenem Mehrfamilienhauses. Hier wurde Bargeld im vierstelligen Euro-Bereich entwendet. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Pforzheim unter der 07231/ 186-4444 in Verbindung zu setzen.

Simone Unger, Pressestelle

