POL-Pforzheim: (FDS) Dornstetten - Mehrere Verletzte nach Alkoholfahrt

Pforzheim (ots) - In Brand geraten ist am Donnerstagmorgen eine Maschine in einem Schreinereibetrieb im Altgefäll. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es gegen 09:10 Uhr zu einer Brandentstehung an einer Laserschneidemaschine im Untergeschoss eines Schreinereibetriebes in der Gablonzer Straße. Das Feuer wurde durch einen Mitarbeiter entdeckt, welcher umgehend den Notruf wählte. Eilig anfahrende Kräfte der Feuerwehr ...

