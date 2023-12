Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Verkehrsunfall auf B 212 mit drei beteiligten Pkw und einem Leichtverletzten ++ Führerschein des Verursachers beschlagnahmt

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 16.12.2023, kam es gegen 22:15 Uhr unmittelbar nach der Abfahrt des Wesertunnels auf die B212 in Rtg. Nordenham zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und einem Leichtverletzten. Ein 58-jähriger Elsflether entschließt sich vermutlich aufgrund einer noch andauernden Sperrung bzgl. eines vorangegangenen Unfalls auf der Einfädelungsspur der B 212 in Rtg. Nordenham ein Wendemanöver einzuleiten, um seine Fahrt in Rtg. Brake fortzusetzen. Hierbei übersieht er, quer zur Fahrtrichtung stehend, einen 54-jährigen aus Stadland, der zeitgleich mit dem Pkw die B 212 auf dem Hauptfahrstreifen in Rtg. Nordenham befährt. Trotz einer vom 54-Jährigen eingeleiteten Gefahrenbremsung kommt es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wodurch der Pkw des 58-Jährigen auf die Einfädelungsspur zurückgeschleudert wird und hier mit dem Pkw eines 36-jährigen Nordenhamers zusammenstößt, bevor er zum Stillstand kommt.

Der 54-Jährige kommt leicht verletzt in ein Krankenhaus. Alle drei beteiligten Fahrzeuge werden beschädigt, zwei von ihnen durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Der Gesamtschaden wird auf 31.000 Euro geschätzt. Gegen den 58 jährigen Unfallverursacher wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, auf dessen Grundlage die Fahrerlaubnis des Beschuldigten beschlagnahmt wird.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell