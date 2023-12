Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: 17-jähriger ohne Fahrerlaubnis verursacht mit Pkw und unter Betäubungsmitteleinfluss Verkehrsunfall mit Leichtverletztem in Ganderkesee

Delmenhorst (ots)

Im Einmündungsbereich "Ring/Lange Straße" in Ganderkesee kam es am Sonnabend, 16.12.2023, gegen 21:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen und einem Leichtverletzten. Ein 17-jähriger Ganderkeseer bog dabei mit dem von ihm geführten Pkw vom Ring nach rechts in die Lange Straße ab, verlor dabei die Kontrolle über das Fahrzeug, das anschließend frontal mit dem Kleintransporter eines 27-jährigen Bremers zusammenstieß, der ordnungsgemäß auf der Linksabbiegerspur der "Lange Straße" stand und vor der Rotlicht zeigenden Lichtzeichenanlage wartete. Der 27-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer geschätzten Höhe von 12.000 Euro. Im Verlauf der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 17-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war, den Pkw seines Vaters unbefugt nutzte und zudem noch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Gegen den Jugendlichen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

