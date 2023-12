Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruch in Einfamilienhaus in Nordenham ++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 16.12.2023, ist es zwischen 15:15 Uhr und 18:35 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus im Mittelweg in Nordenham durch noch unbekannte Täter gekommen. Hierbei wurde zunächst ein Fenster aufgehebelt, bevor die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht und Schmuck sowie eine Uhr im Gesamtwert von ca. 150 Euro entwendet wurden. Hinweise erbittet die Polizei Nordenham unter der Tel.-nr. 04731/2694-0.

