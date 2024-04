Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Burlo - Radfahrer übersehen

Borken-Burlo (ots)

Unfallort: Borken-Burlo, Borkener Straße;

Unfallzeit: 10.04.2024, 18.45 Uhr;

Leichte Verletzungen zugezogen hat sich ein achtjähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in Borken-Burlo. Am Mittwochabend befuhr er den Radweg an der Borkener Straße und beabsichtigte die Waldstraße zu überqueren. Zeitgleich wollte eine 58-jährige Autofahrerin aus der Dunkerstraße kommend über die Borkener Straße fahren, um in die Waldstraße zu gelangen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß von Pkw und Fahrrad. Den Aussagen der Borkenerin zufolge habe sie den Radfahrer aufgrund der tiefstehenden Sonne nicht gesehen. Der Junge verletzte sich leicht und wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. (ao)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell