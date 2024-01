POL-PPKO: Streit zwischen Hundebesitzern - Mann schlägt Frau ins Gesicht

Koblenz (ots) - Nachdem die Situation auf den Straßen im nördlichen Rheinland-Pfalz bis in den Nachmittag noch als relativ entspannt bezeichnet werden konnte, hat sich dies aufgrund der Witterung insbesondere im Bereich der BAB 3 in den Abendstunden geändert. Teilweise kam und kommt der Verkehr in beide Fahrtrichtung komplett zum Erliegen und es bilden sich ...

mehr