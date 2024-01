Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Festnahme im Hauptbahnhof Nürnberg nach Raub im Stadtgebiet

Nürnberg (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (8. Januar) hat eine Streife der Bundespolizei im Hauptbahnhof Nürnberg einen 25-jährigen Tatverdächtigen anhand der Personenbeschreibung erkannt und festgenommen. Er soll zuvor im Stadtgebiet Nürnberg einen Mann ausgeraubt haben.

Sonntagabend wurde am Aufseßplatz in Nürnberg ein Raub verübt, ein Tatverdächtiger konnte flüchten. Die daraufhin von der Landespolizei ausgelöste Fahndung führte zunächst nicht zum Erfolg. Gegen 02:00 Uhr Montagfrüh stellte eine Streife der Bundespolizei im Hauptbahnhof Nürnberg einen Mann fest, der große Ähnlichkeit mit der Personenbeschreibung des mutmaßlichen Räubers aufwies. Bereits bei der Kontrolle des Syrers bemerkten die Beamten Blutanhaftungen auf seiner Jacke. Bei der Durchsuchung wurden schließlich Ausweisdokumente, Bargeld und Geldkarten aufgefunden, welche dem Geschädigten des Raubdeliktes vom Vorabend zugeordnet werden konnten. Der 25-Jährige wurde daraufhin festgenommen und an die sachbearbeitende Dienststelle der Landespolizei überstellt.

