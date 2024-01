Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: witterungsbedingter Verkehrsunfall unter Betäubungsmitteleinfluss

Worms (ots)

Am 17.01.2024 befährt eine 31-Jährige mit ihrem PKW die L439 von Worms-Herrnsheim in Richtung Osthofen. Aufgrund der schlechten, zuvor gemeldeten Witterungsverhältnisse und der vereisten Fahrbahn kam die 31-Jährige von der Fahrbahn ab, geriet beim Gegensteuern in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einer ihr entgegenkommenden 50-jährigen PKW-Fahrerin. Vor Ort wurden zudem Anhaltspunkte für einen vorherigen Betäubungsmittelkonsum bei der 31-Jährigen festgestellt.

Bei dem Verkehrsunfall wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt und die Insassen verletzt in nahegelegene Krankenhäuser verbracht. Weiterhin wurde der Unfallverursacherin eine Blutprobe entnommen.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen die unter Drogeneinfluss stehende Unfallverursacherin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt und ihr droht eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe. Zudem muss die Fahrerin im Nachgang zum Strafverfahren die so genannte medizinisch psychologische Untersuchung (MPU) ablegen, durch welche weitere Kosten entstehen.

Auch in den kommenden Tagen muss witterungsbedingt weiterhin mit schlechter Sicht und rutschigen, nass- und eisglatten Straßen gerechnet werden. Um trotzdem sicher ans Ziel zu kommen, rät Ihnen die Polizei Worms:

- Passen Sie stets ihre Geschwindigkeit den herrschenden Straßen-, Sicht- und Witterungsverhältnissen an. - Planen Sie genügend Zeitpuffer für Ihre Fahrtwege ein, um nicht in Zeitdruck zu geraten. Bedenken Sie, dass Sie im Falle eines Unfalles gar nicht oder erst stark verspätet an Ihrem Ziel eintreffen! - Achten Sie auf einen einwandfreien technischen Zustand Ihres Fahrzeugs, insbesondere die Beleuchtung, den Frostschutz in der Scheibenwaschanlage und Winterreifen mit ausreichendem Profil. Gesetzlich vorgeschrieben sind 1,6 mm Mindestprofiltiefe, wobei Automobilclubs hier mindestens 4 mm empfehlen. - Räumen Sie regelmäßig die Straße und Gehwege vor Ihrer Anschrift und streuen Sie bei Bedarf, um Glatteis zu verhindern. - Befreien Sie vor Fahrtantritt Ihr Fahrzeug komplett von Schnee und Eis. - Lassen Sie sich gerade bei schlechten Witterungsverhältnissen nicht zu riskanten Fahrmanövern und überhöhter Geschwindigkeit hinreisen und vermeiden Sie Spurwechsel bei Fahrrillen. - Rechnen Sie jederzeit mit auftretender Glätte.

Wir wollen, dass Sie sicher ankommen - Ihre Polizei Worms.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell