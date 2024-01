Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verbotenes Kraftfahrzeugrennen - Zeugen gesucht

Worms (ots)

Am Sonntagabend kam es gegen 18:45 Uhr in der Nievergoltstraße zu einem verbotenen Autorennen zwischen zwei Fahrzeugen. Einer 40-jährigen Verkehrsteilnehmerin sind die Autos, ein schwarzer Audi SQ7 und ein roter Dodge Challenger SRT, aufgefallen. Nachdem die 40-Jährige von beiden mit hoher Geschwindigkeit überholt wurde, blieben diese kurz vor der Brücke im Bereich der Einmündung zum Klosterweg nebeneinander stehen, um anschließend wieder stark zu beschleunigen. An der kreuzenden Donnersbergstraße fuhren die Fahrzeuge dann in unterschiedliche Richtungen normal weiter. Im Rahmen der Fahndung konnte der rote Dodge am Fahrbahnrand der Kolpingstraße geparkt festgestellt werden. Auch das Kennzeichen des Audi SQ7 ist bekannt. Die Ermittlungen zu den Fahrern dauern aber noch an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell