Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Fahrzeugbrände - Zeugen gesucht

Osthofen und Worms (ots)

Von gestern auf heute kam es im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Worms zu zwei Fahrzeugbränden. Der erste Brand wurde am Sonntagabend gegen 21:40 Uhr gemeldet. Ein in der Wormser Straße in Osthofen geparkter Pritschenwagen wurde nach ersten Erkenntnissen in Brand gesetzt. Zum zweiten Brand kam es am heutigen Morgen gegen 03:30 Uhr auf einem parallel zur L395 verkaufenden Wirtschaftsweg. Diesmal brannte ein dort abgestelltes Kleinkraftrad. In beiden Fällen brannten die Fahrzeuge vollständig aus und konnten letztlich durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Die Wormser Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bitte um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen, Personen oder sonstige sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

