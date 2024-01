POL-PDWO: Trunkenheitsfahrt

Osthofen und Worms (ots) - Von gestern auf heute kam es im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Worms zu zwei Fahrzeugbränden. Der erste Brand wurde am Sonntagabend gegen 21:40 Uhr gemeldet. Ein in der Wormser Straße in Osthofen geparkter Pritschenwagen wurde nach ersten Erkenntnissen in Brand gesetzt. Zum zweiten Brand kam es am heutigen Morgen gegen 03:30 Uhr auf einem parallel zur L395 verkaufenden Wirtschaftsweg. ...

