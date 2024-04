POL-BOR: Bocholt-Liedern - Zusammenstoß von Traktor und Pkw

Rhede (ots) - Tatort: Rhede, Sandweg; Tatzeit: zwischen 09.04.2024, 21.00 Uhr, und 10.04.2024, 12.30 Uhr; Makita-Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro entwendeten Unbekannte aus einer Garage in Rhede. Zwischen Dienstagabend, 21.00 Uhr, und Mittwochmittag, 12.30 Uhr, verschafften sich die Täter unerlaubt Zutritt zu den Räumlichkeiten am Sandweg. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt unter ...

