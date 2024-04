Polizei Steinfurt

POL-ST: Ladbergen, Einbruch in Reihenhaus, Täter machen Beute

Ladbergen (ots)

Sonntagmorgen (14.04.2024) gegen 01:55 Uhr wurde ein Bewohner eines Reihenhauses im Lenhartzweg von lautem Gepolter geweckt. Als er in das Erdgeschoss ging, konnte er noch einen Lichtschein wahrnehmen. Er traf niemanden mehr in der Wohnung an, stellte aber fest, dass eingebrochen worden war. Die Terrassentür des Reihenhauses wurde aufgebrochen, um in das Gebäude zu gelangen. Der unbekannte Täter konnte flüchten und stahl eine Geldbörse samt Inhalt aus dem Haus. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Angaben zu der Tat machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Lengerich unter 05481/93374515 zu melden.

