Polizei Steinfurt

POL-ST: Laer, Nordwalde, Ibbenbüren, Steinfurt, Fahrzeuge aufgebrochen

Laer, Nordwalde, Ibbenbüren, Steinfurt (ots)

In Laer, Nordwalde, Ibbenbüren und Steinfurt sind seit Sonntag (14.04.24) mehrere Firmentransporter aufgebrochen worden. Die Polizei sucht jeweils Zeugen.

In Laer-Holthausen wurden zwischen Montag (15.04.24), 23.30 Uhr und Dienstag (16.04.24), 00.30 Uhr mehrere Werkzeuge aus einem VW-Crafter gestohlen. Der Wagen war an der Straße Zur Wieske nahe der Beerlagerstraße abgestellt. Der Wert der Beute - unter anderem elektronische Schleifer, Schrauber, Bohrer und Sägen - liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Wie die unbekannten Täter in das Fahrzeug gelangten, ist unklar.

In Nordwalde an der Langen Straße, nahe Amtmann-Daniel-Straße, öffneten Unbekannte gewaltsam ein Firmenfahrzeug. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstag, 22.30 Uhr, und Mittwoch, 06.00 Uhr. Aus dem Renault Traffic stahlen die Diebe mehrere Werkzeuge und Baumaschinen. Der genaue Wert kann noch nicht beziffert werden.

In Ibbenbüren öffneten Unbekannte gewaltsam die Fahrertür eines Opel-Transporters, der im Gewerbegebiet an der Laggenbecker Straße in der Nähe der Abzweigung Wilhelmstraße abgestellt war. Dies geschah zwischen Sonntag, 23.00 Uhr und Montag, 06.30 Uhr. Die Täter gelangten ins Fahrzeug und stahlen Werkzeugkästen, Maschinenkästen und elektronische Werkzeuge. Der Beuteschaden liegt geschätzt im unteren vierstelligen Eurobereich.

In Steinfurt-Borghorst brachen unbekannte Täter vier Fahrzeuge auf. Zwischen Sonntag, 21.00 Uhr und Montag, 06.00 Uhr wurde die Heckscheibe eines Firmenfahrzeugs beschädigt, dass an der Straße Haferkamp, Ecke Kreuzung Laerstraße/Sandkamp, stand. Gestohlen wurde aus dem Fahrzeug von VW ersten Erkenntnissen zufolge nichts.

Am Sandweg, nur wenige Meter vom Haferkamp entfernt, öffneten Unbekannte gewaltsam einen Ford Transit. Das passierte zwischen Sonntag, 18.00 Uhr und Montag, 06.00 Uhr. Aus dem Fahrzeug stahlen sie Arbeitswerkzeug, darunter eine Bohrmaschine, einen Akkuschrauber und einen Staubsauger. Der Wert liegt im unteren vierstelligen Eurobereich.

An der Südstraße, Ecke Neustraße, stahlen unbekannte Täter aus einem Mercedes-Van in der Zeit zwischen Sonntag, 19.30 Uhr und Montag, 05.00 Uhr mehrere Werkzeuge im Wert eines niedrigen vierstelligen Eurobetrags. Wie die Täter in den Van gelangten, ist noch unklar. Gestohlen wurden unter anderem eine Stichsäge, eine Bohrmaschine sowie drei Winkelschleifer.

Zwischen Sonntag, 18.00 Uhr und Montag, 06.00 Uhr wurde eine Mercedes-Sprinter aufgebrochen, der an der Anton-Wattendorf-Straße nahe der Straße Goldhook parkte. Es wurden diverse Werkzeuge wie verschiedene Sägen und ein Akku-Winkelschleifer gestohlen. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe eines mittleren vierstelligen Betrags.

Zeugen, die Angaben zu einem der Fahrzeug-Aufbrüche machen können, melden sich bitte für Laer und Steinfurt-Borghorst bei der Wache Steinfurt, Telefon 02551/15-4115, für Nordwalde bei der Wache Greven unter Telefon 02571/928-4455 und für Ibbenbüren bei der dortigen Wache unter Telefon 05451/591-4315.

