Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brand in einer Kirchheimer Schule (Zeugenaufruf)

Reutlingen (ots)

Kirchheim/Teck (ES): Feuer in Schultoilette gelegt

Durch einen mutmaßlich vorsätzlich gelegten Brand in einer Toilette der Teck-Realschule auf dem Raunercampus in der Limburgstraße ist am Dienstag ein Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro entstanden. Gegen 11.20 Uhr war das Feuer in der Toilette im 2. Obergeschoss des Gebäudes entdeckt und die Feuerwehr alarmiert worden, die mit drei Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften anrückte. Vor Eintreffen der Feuerwehr war der Campus, auf dem rund 700 Schülerinnen und Schüler anwesend waren, bereits vollständig geräumt worden. Die Betreuung der Schüler wurde von der Lehrerschaft und Schulsozialarbeitern durchgeführt. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr löschte das Feuer, das neben dem eigentlichen Brandschaden zu einer erheblichen Rauchentwicklung in dem Gebäude geführt hatte, und belüftete die Räume. Im Zuge des Löschangriffs musste teilweise auch die Decke der Räume geöffnet werden. Während der Schulbetrieb in der nicht betroffenen Raunerschule wieder aufgenommen wurde, wurde der Betrieb in der Teck-Realschule eingestellt. Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Verdächtiges beobachtet hat und/oder Hinweise auf den oder die unbekannten Täter geben kann, wird gebeten, sich unter 0711/3990-0 zu melden. (ak)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell