Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: 18-Jährige durch exhibitionistische Handlung belästigt

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine 18-Jährige lief am Dienstag nach Schulende gegen 11.45 Uhr in Richtung Straßenbahnhaltestelle Händelstraße, als sie hinter einem Gebüsch einer angrenzenden Parkanlage einen Mann bemerkte. Dieser manipulierte an seinem Glied und beobachtete die 18-Jährige. Die 18-Jährige flüchtete umgehend an eine nahe gelegene Tankstelle und alarmierte die Polizei. Der unbekannte Täter konnte nicht mehr angetroffen werden.

Der unbekannte Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Ca. 45-49 Jahre alt, ca. 1,75 m - 1,80 m groß, kräftige Statur, kurze graue Haare, grauer Vollbart. Er trug dunkelblaue/schwarze Jeans und ein lockeres dunkelblaues Freizeithemd.

Zeugen oder weitere Geschädigte, die Hinweise zu dem bislang unbekannten Täter oder der Tat geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden, unter: 0621-174 4444.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell