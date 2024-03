Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: Kette über Radweg gespannt - Unfall

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 45-Jähriger befuhr mit seinem E-Scooter am Donnerstag, den 29.2.2024 gegen 6.20 Uhr den Radweg neben der parallel verlaufenden L 597. Hier stellte er auf Höhe einer Baustelle in der Sudetenstraße fest, dass durch eine bislang unbekannte Täterschaft eine Kette über den Radweg gespannt wurde. Die Kette war mehrfach um zwei Warnbarken gewickelt, die jeweils auf die Grünstreifen gestellt wurden und straff in einer Höhe von ca. 1,20 m über den gesamten Radweg gespannt. Nur durch eine Vollbremsung gelang es dem 45-Jährigen der Kette auszuweichen, wodurch er dennoch zu Fall kam. Hierbei verletzt er sich leicht und es entstand Sachschaden an seinem E-Scooter.

Zeugen, die Hinweise zur bislang unbekannten Täterschaft oder Tat geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg zu melden, unter: 06203-93050.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell