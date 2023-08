POL-MFR: (950) Einbruch in Tankstelle - Täter flüchtig

Nürnberg/Fürth (ots) - Klimaaktivisten führten am Donnerstagmorgen (17.08.2023) in den Stadtgebieten Nürnberg und Fürth mehrere Protestaktionen durch. An insgesamt drei Örtlichkeiten ließen sich Personen auf der Fahrbahn nieder und sorgten für Verkehrsbehinderungen. Einsatzkräfte der Polizei lösten die Blockadeaktionen auf. In den Morgenstunden kam es in den ...

mehr