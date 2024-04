Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ein Kamel als Ausbruchshelfer

Bild-Infos

Download

Kaiserslautern (ots)

Verkehrsteilnehmer staunten am frühen Dienstagnachmittag in der Entersweilerstraße nicht schlecht, als ein ausgewachsenes Kamel am Fahrbahnrand stand. Die alarmierte Polizeistreife konnte schnell Entwarnung geben: Der Paarhufer gehörte zu einem nahegelegenen Zirkus, der gerade dabei war seine Zelte abzubauen. Ende gut alles gut! Nicht so schnell, dachte sich wohl das Kamel kurz darauf und nutzte einen unaufmerksamen Moment, um unter einer Absperrung hindurch, wieder in die Freiheit zu schlüpfen. Und so ganz allein wollte das Trampeltier auch nicht türmen. Bei seiner Flucht riss es eine Ecke eines Zelts nieder, wodurch auch alle anderen Tiere befreit wurden. Mit Müh und Not machten sich die herbeigeilten Tierpfleger, unter Zuhilfenahme von Futter auf, um den ausgebüxten Zoo wieder einzufangen. Das tierische Abenteuer war daher nur von kurzer Dauer und alle "Ausbrecher" konnten wieder wohlbehalten eingefangen werden. Soweit es ihnen möglich war, unterstützten die eingesetzten Beamten ebenfalls nach Leibeskräften. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell