Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat den Opel gestreift?

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein Opel Astra ist am Dienstag in der Hauptstraße von einem anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt worden. Wie die Halterin des betroffenen Fahrzeugs der Polizei meldete, hatte sie ihren Pkw am Morgen gegen 7.45 Uhr in Höhe des Hauses Nummer 27 auf einem Parkplatz abgestellt. Als sie am Nachmittag kurz nach 16 Uhr wieder zu ihrem Wagen zurückkam, entdeckte sie einen Lackschaden am Heck. Offenbar hatte ein anderes Auto den Opel im Vorbeifahren gestreift. Der verantwortliche Fahrer meldete den Schaden aber nicht.

Die Polizei fragt deshalb: Wem ist im fraglichen Zeitraum etwas aufgefallen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 369-2150. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell