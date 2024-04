Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Fahrraddieb vorläufig festgenommen

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 23.04.2024, gegen 14.30 Uhr, konnte ein 17-jähriger Jugendlicher beim Versuch ein Pedelec zu entwenden auf frischer Tat vorläufig festgenommen werden. Der 17-Jährige wird verdächtig von einem Fahrradabstellplatz eines großen Einkaufscenters in Friedlingen ein abgeschlossenes Pedelec weggetragen zu haben. Eine Mitarbeiterin des Einkaufscenters konnte dies beobachten und informierte den Sicherheitsdienst, welcher den 17-Jährigen bis zur Übergabe an die Polizei festhalten konnte. Bei der Durchsuchung des 17-Jährigen konnten zudem mehrere T-Shirts festgestellt werden, welche dieser übereinander an seinem Körper trug. Nach Sachlage wurden diese aus einem Bekleidungsgeschäft des Einkaufscenters entwendet. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 17-Jährige wieder auf freien Fuß entlassen. Das Pedelec wurde der Geschädigten ausgehändigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell