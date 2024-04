Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schliengen: Vermüllung und Sachbeschädigung am "Horbebrünnele" - Zeugensuche

In dem Zeitraum zwischen Mittwoch, 17.04.2024 bis Mittwoch, 24.04.2024, wurde in Niedereggenen die Grillstelle beim "Horbebrünnele" von Unbekannten vermüllt. Am Mittwoch, 24.04.2024, stellte man fest, dass zahlreiche Plastiktragetüten mit Müll beim Brunnen abgelagert wurden. Bei dem Müll handelte es sich hauptsächlich um zersägtes Möbelholz, aber auch Draht sowie Flaschen. Der Brunnen sei mit Steinen befüllt gewesen. Auch befanden sich zahlreiche Metallschrauben im Brunnen. Zudem wurde eine abgebrochene Ecke am Steingrill festgestellt.

Der Polizeiposten Kandern, Telefon 07626 977800, sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den Verursachern geben können.

