Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Maulburg: Bunte Ziegen-Skulptur aus Metall entwendet - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Unbekannte entwendeten am Sonntag, 11.02.2024 gegen 02.00 Uhr eine bunte Ziegen-Skulptur aus Metall in der Straße "Am Platz". Die Tat konnte von einer Videokamera aufgezeichnet werden. Die Täterschaft entfernte sich in Richtung einer Fahrschule in der Hermann-Burte-Straße. Der Wert der gestohlenen Skulptur liegt bei rund 600 Euro. An diesem Tag fand in diesem Bereich eine Fasnachtsveranstaltung statt. Daher hofft das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) auf Zeugen. Diese werden gebeten, sich zu melden.

