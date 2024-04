Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Straßenlaterne beschädigt

Nordhorn (ots)

Am Samstag gegen 9.30 Uhr kam es an der Westfalenstraße in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei kam ein bislang unbekannter Fahrer eines dunklen Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Straßenlaterne. Nach kurzer Begutachtung des Schadens stieg der Fahrer wieder in sein Fahrzeug und entfernte sich unvermittelt von Unfallort. An der Straßenlaterne entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell