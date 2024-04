POL-EL: Wietmarschen - Einbruch in Kühlwagen

Spelle (ots) - Zwischen Freitag, 18 Uhr, und Samstag, 9 Uhr, sind bislang unbekannte Täter an der Margaretenstraße in Spelle in einen Wohnwagen eingebrochen. Sie entwendeten unter anderem einen Fernseher sowie Receiver. Im selben Tatzeitraum sind unbekannte Täter in einen Pkw in der Sophienstraße eingebrochen. Hier entwendeten sie den Fahrzeugschein. Diesen sowie weiteres mögliches Diebesgut deponierten die Täter an ...

