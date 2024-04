Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Essen auf dem Herd vergessen

Werlte (ots)

Am Sonntag gegen 16.45 Uhr kam es in einem Mehrfamilienhaus in Werlte an der Wehmer Straße zu einem Einsatz der Feuerwehr Werlte, welche mit fünf Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften ausrückte. Grund dafür war, dass der 21-jährige Bewohner einen Topf mit Öl auf der Herdplatte stehen ließ, welche sich entzündete. Das Feuer konnte glücklicherweise schnell gelöscht und somit Schlimmeres verhindert werden. Der Gesamtschaden steht bislang noch nicht fest, wird aber auf mehrere tausend Euro geschätzt. Alle Bewohner und Einsatzkräfte blieben unverletzt.

