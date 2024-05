Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Nach Parkrempler geflüchtet - Zeugen gesucht

Wie erst Anfang der Woche bei der Polizei angezeigt wurde, hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am vergangenen Freitag zwischen 9.30 Uhr und 10.30 Uhr auf dem Parkplatz des Bodenseecenters (Ausgang zur Ailinger Straße) einen Pkw touchiert und danach einfach die Flucht ergriffen. Am abgestellten Mercedes entstand bei dem mutmaßlichen Parkrempler rund 3.000 Euro Sachschaden. Personen, die Zeugen des Unfalls wurden oder sonstige Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an das Polizeirevier Friedrichshafen zu wenden.

Friedrichshafen

Verletzter Mann sorgt für Aufsehen

Ein verletzter Mann mit psychisch auffälligem Verhalten hat am Montag gegen 16.45 Uhr in Friedrichshafen für Aufsehen gesorgt. Der 37-Jährige war mit stark blutenden Armverletzungen durch die Innenstadt gelaufen, woraufhin mehrere Passanten den Notruf wählten. Zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei und des Rettungsdienstes fuhren an. Der 37-Jährige gab an, gestürzt zu sein und machte einen verwirrten Eindruck. Ein Rettungsdienst brachte den psychisch angeschlagenen und zunehmend uneinsichtigen Mann zur Behandlung in eine Klinik. Ein Kind, das offenbar beim Erblicken der Verletzungen des Mannes ohnmächtig geworden war, wurde vom Rettungsdienst versorgt.

Friedrichshafen

Auffahrunfall

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro waren die Folge eines Auffahrunfalls, der sich am Montag gegen 13.45 Uhr in der Paulinenstraße ereignet hat. Ein 20 Jahre alter Seat-Fahrer hatte zu spät erkannt, dass der Verkehr auf Höhe des Bahnübergangs ins Stocken geraten war und die vorausfahrende VW-Lenkerin anhalten musste. Infolge des Zusammenstoßes zog sich die 55-Jährige leichte Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht werden. An beiden Autos wird der Sachschaden auf jeweils etwa 4.000 Euro geschätzt.

Kressbronn

Von der Fahrbahn abgekommen - Fahrerin mit vier Promille unterwegs

Neben der Straße endete die Fahrt für eine alkoholisierte Autofahrerin am späten Montagabend. Die 38-jährige Mercedes-Lenkerin war gegen 23.30 Uhr auf der Lindauer Straße von Gohren kommend in Richtung Langenargen unterwegs. Dort kam sie mutmaßlich aufgrund ihrer Trunkenheit nach links von der Straße ab, fuhr einen rund drei Meter tiefen Abhang hinunter und kam dort zum Stehen. Bei der Unfallaufnahme ergab eine Atemalkoholmessung bei der Frau einen Wert von rund vier Promille, woraufhin sie in einer Klinik eine Blutprobe abgeben musste. Weil die 38-Jährige aktuell ein mehrmonatiges Fahrverbot hat, kommen weitere strafrechtliche Konsequenzen auf sie zu. An ihrem Wagen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Immenstaad

Diebe stehlen Anhänger und rund 100 Reben - Polizei bittet um Hinweise

Unbekannte haben zwischen Sonntagabend und Montagmittag einen Anhänger sowie rund 100 neu gepflanzte Reben gestohlen. Den Anhänger der Marke "Temared", eigentlich für den Transport eines Motorrades vorgesehen, stahlen die Diebe im Wikingerweg. Die Pflanzen wurden auf einem nahegelegenen Verbindungsweg zwischen dem Wikingerweg und der Gehrenbergstraße entwendet. Aufgrund der örtlichen Nähe schließen die Ermittler des Polizeipostens Immenstaad einen Zusammenhand nicht aus und nehmen Hinweise zu Tat und Täter unter Tel. 07545/1700 entgegen.

