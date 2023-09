Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Mutmaßlicher Taschendieb entwendet junger Frau das Iphone im Wert von über 1.000 Euro - Festnahme und Zuführung durch Bundespolizei -

"Am 26.09.2023 gegen 17.00 Uhr konnten Zivilfahnder der Bundespolizei (Beamte der Einsatz Einheit Einzeldienst) einen mutmaßlichen Taschendieb (m.36) nach einer gezielten Fahndung am Hamburger Hauptbahnhof vorläufig festnehmen. Der Beschuldigte ist aufgrund von Videoaufnahmen entsprechender Überwachungskameras dringend tatverdächtig einer jungen Hamburgerin (w. 26) drei Stunden zuvor das in der Außen-Jackentasche mitgeführte Iphone im Wert von über 1.000 Euro im Hauptbahnhof entwendet zu haben."

Der polizeilich wegen Eigentumsdelikten einschlägig bekannte Mann wurde erst am 13.09.2023 nach Verbüßung einer Freiheitsstrafe aus der Haftanstalt entlassen. Der rumänische Staatsangehörige wurde über den Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg erneut der U-Haftanstalt (Vorführung Haftrichter) zugeführt. Ein entsprechendes Strafverfahren wegen Diebstahls wurde gegen den Tatverdächtigen eingeleitet.

Hinweis: Die Geschädigte begab sich umgehend nach dem Diebstahl gegen 14.15 Uhr zur Gemeinsamen Sicherheitswache und erstattete eine Anzeige gegen Unbekannt. Bundespolizisten sichteten sofort die gespeicherten Videoaufnahmen entsprechender Überwachungskameras im Hauptbahnhof. Die Tathandlung und der Tatverdächtige waren auf den Videoaufnahmen gut erkennbar.

"Aufgrund des guten Fotomaterials begaben sich Bundespolizei-Zivilfahnder in eine gezielte Fahndung und konnten den Tatverdächtigen bereits ca. drei Stunden nach der Tat am Steindamm vorläufig festnehmen."

In diesem Zusammenhang warnt die Bundespolizei wiederholt vor Taschendieben:

"Seien Sie wachsam und führen Sie Geldbörsen und Handys nur in geschlossenen Innentaschen mit sich. Wertsachen und Handys sollten nicht in Hosen- oder Jackenaußentaschen mitgeführt werden; damit machen Sie es Taschendieben sehr einfach an Beute zu gelangen."

"Der Ideenreichtum der Taschendiebe kennt keine Grenzen; bringen Sie JEDEN Diebstahl zur Anzeige."

