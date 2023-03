Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen

LKA-NRW: Schlag gegen internationales Cybercrime-Netzwerk - Einladung zur Pressekonferenz der Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime NRW (ZAC NRW) und des Landeskriminalamts NRW (LKA NRW) zusammen mit EUROPOL

Bild-Infos

Download

Düsseldorf (ots)

Nach massiven Hackerangriffen im Sommer 2021 von denen neben der Funke Mediengruppe auch andere namhafte Unternehmen und Institutionen in Nordrhein-Westfalen betroffen waren, nahmen die Cybercrime-Spezialisten des LKA NRW die Ermittlungen und damit die Spur international agierender Krimineller auf.

Inzwischen konnten Drahtzieher des Hacker-Netzwerks identifiziert werden. Bei operativen Maßnahmen und in Zusammenarbeit mit internationalen Sicherheitsbehörden wurden in dieser Woche Durchsuchungsbeschlüsse in Deutschland und im Ausland vollstreckt.

Zu den Hintergründen und zu der Fahndung nach drei identifizierten Tatverdächtigen berichten das LKA NRW und die ZAC NRW im Rahmen einer Pressekonferenz am 06. März 2023, um 11 Uhr, im Raum "Westfalen" des LKA NRW an der Völklinger Straße 49, in 40221 Düsseldorf.

Interessierte Journalistinnen und Journalisten sind eingeladen, die Pressekonferenz zu besuchen.

Berichten und Fragen beantworten werden:

- Der Leiter des LKA NRW, Herr Ingo Wünsch

- Der Leiter der ZAC NRW, Herr Leitender Oberstaatsanwalt Markus Hartmann

- Der Leiter des Dezernats 42 "Cybercrime" im LKA NRW, Herr Kriminaldirektor Dirk Kunze

- The Head of Communications Europol, Herr Jan Op Gen Oorth

Bitte melden Sie Ihre Teilnahme unter pressestelle.lka@polizei.nrw.de an und beachten Sie die Parkregelungen auf dem Gelände des LKA NRW. Parkberechtigungsscheine für den Tag der Pressekonferenz sind an der Pforte erhältlich und gut sichtbar im Fahrzeug auszulegen.

Über Ihr Erscheinen und eine spätere Berichterstattung freuen wir uns.

Original-Content von: Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen, übermittelt durch news aktuell