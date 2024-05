Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Einbrüche und Einbruchsversuche - mutmaßlich zwei Tatverdächtige unterwegs - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am Dienstagabend, 14.05.2024, bzw. in der Nacht auf Mittwoch kam es im Stadtgebiet von Waldshut und im Gewerbepark Hochrhein zwischen Waldshut und Tiengen zu zwei Einbrüchen und zwei Einbruchsversuchen. Es dürfte ein Tatzusammenhang bestehen.

Gegen 19:50 Uhr wurde der Polizei ein Einbruchsversuch in ein Büro- und Wohngebäude in der Eisenbahnstraße (B 34) in Richtung Schmittenau gemeldet. Unbekannte hatten zunächst die Eingangstüre aufgehebelt und machten sich dann einer Türe zu einem Büro zu schaffen. Eine noch im Haus tätige Frau wurde darauf aufmerksam. Die Täterschaft ließ daraufhin von ihrem Vorhaben ab und flüchtete. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand dürfte es sich um zwei Personen gehandelt haben. Eine nähere Beschreibung liegt nicht vor.

Zwischenzeitlich wurden auch ein Einbruch in einen angrenzenden Behördenkomplex bekannt. Dort wurden die Räumlichkeiten zweier Behörden durchsucht, teilweise Möbel aufgebrochen. Hier fiel der Täterschaft ein niedriger Bargeldbetrag in die Hände. Ebenfalls dürften dieselben Täter in Betriebsräumlichkeiten in der Carl-Duisburg-Straße im Gewerbepark Hochrhein gewaltsam eingedrungen sein. Nach den bisherigen Feststellungen wurde dort nichts gestohlen. An einer Lagerhalle bzw. Garage in der Alfred-Nobel-Straße wurde der Versuch unternommen, Türen an Rolltoren aufzubrechen. Dieses Unterfangen scheiterte jedoch.

Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen (Kontakt 07751 8316-0).

