POL-FR: Bad Säckingen: Zwei Fahrradfahrer werden bei einem Verkehrsunfall auf einem Waldweg verletzt

Zwei Fahrradfahrer sind am Dienstagabend, 14.05.2024, gegen 19:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf einem Waldweg bei Bad Säckingen-Rippolingen verletzt worden. Die beiden Fahrradfahrer waren hintereinander talwärts auf dem Waldweg in Richtung der Kirchstraße unterwegs, als in einer Kurve ein 61 Jahre alter Mann mit einem Auto entgegenkam. Der vordere 67 Jahre alte Radfahrer kollidierte mit dem Auto, der hintere 57-jährige kam während des Bremsvorganges zu Fall und touchierte noch den vorausfahrenden Radfahrkollegen bzw. dessen Rad. Die verletzten Fahrradfahrer wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Zumindest die Verletzungen des vorausfahrenden Radfahrers dürften schwerer sein. Es entstand Sachschaden von rund 3000 Euro.

