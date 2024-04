Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbrecher auf frischer Tat gestellt

Jena (ots)

Zwei Notrufe innerhalb von knapp dreißig Minuten, jeweils versuchte ein Täter gewaltsam mit einem Beil in das Innere eines Spielcasinos zu gelangen und im Ergebnis eine Festnahme. So könnte man die vergangene Nacht in Jena kurz beschrieben. Der erste Notruf ging gegen dreiviertel zwei von einer Spielhalle in der Löbstedter Straße ein. Eine männliche Person hatte widerrechtlich das Zugangstor geöffnet und holte auf dem Hof ein Beil aus seinem Rucksack. Augenscheinlich bemerkte der bis dahin Unbekannte jedoch den vor Ort befindlichen Mitarbeiter und entfernte sich zunächst unerkannt. Viertel drei dann der Notruf von einem Spielcasino vor dem Neutor. Hier hatte der Täter bereits mit dem Beil eine Scheibe eingeschlagen, konnte jedoch von Zeugen an einer weiteren Tathandlung gehindert und fortfolgend den hinzugerufenen Beamten übergeben werden. Diese erklärten die vorläufige Festnahme gegenüber dem 19-Jährigen.

