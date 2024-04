LPI-J: Kellereinbruch

Weimar (ots) - Weil er sich im Wochentag vertan hatte, klopfte gestern die Polizei an die Haustür eines 43-Jährigen. Der Mann war nicht auf Arbeit erschienen und auch nicht erreichbar. Die besorgten Mitarbeiter verständigten in Sorge um den Mann die Polizei. Die konnten den Koch zu Hause antreffen. Dieser schlief den Schlaf der Gerechten in der Annahme, dass er doch am Dienstag noch frei hätte. Er wurde auf den Boden der Tatsachen zurück geholt - es war bereits ...

mehr