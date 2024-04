LPI-J: Geschwindigkeitskontrolle auf der B87 bei Reisdorf

Apolda (ots) - In der Nacht zum 10.04.2024 wurde von ein oder mehreren unbekannten Tätern in eine Gartenlaube im Kleingartenverein "Grüne Aue" in Apolda eingebrochen und diverses Werkzeug und ein Receiver gestohlen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Apolda. (Tel.: 03644/541-0). Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

