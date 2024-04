Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Tresor aufgefunden - Eigentümer gesucht

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Jena (ots)

Zeugen fanden am Freitag, dem 08. März 2024, einen verschlossenen Tresor in Jena. Dieser lag in einem Gebüsch in der Rudolf-Breitscheid-Straße im Bereich der Autobahnbrücke. Ob dieser Tresor aus einer strafbaren Handlung herrührt oder aus anderweitigen Gründen am Fundort deponiert wurde, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Aktuell ist der Tresor verschlossen, verfügt jedoch über einen noch unbekannten Inhalt. Hinweise zum Eigentümer nimmt die Kriminalpolizei Jena unter Tel. 03641 - 81 2464 oder kpi.jena@polizei.thueringen.de.

Der entsprechende Eigentümer kann, bei Vorlage eines Eigentumsnachweises (Rechnung, Kaufvertrag o.ä.) sowie der Nennung des Aktenzeichens 63003/2024, den Tresor bei der Kripo Jena abholen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell