Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Überholmanöver mit Folgen

Weimar (ots)

Ein 44-jähriger Fahrer eines Pkw Audi entscheid sich am Dienstagabend für ein Überholmanöver auf der Landstraße zwischen der Autobahnanschlussstelle Vieselbach und Erfurt, obwohl der Streckenverlauf unübersichtlich war. Der Mann wollte vor einer Kuppe mit leichtem Kurvenverlauf einen vor ihm fahrenden Lkw. Zum gleichen Zeitpunkt befanden sich sowohl ein 59-jähriger Fahrer eines Pkw Renault als auch ein 46-jähriger Fahrer eines Pkw Volvo die Landstraße in entgegenkommender Richtung. Der 59-Jährige konnte dem Pkw Audi noch ausweichen, der 46-Jährige jedoch nicht. In Folge dessen kam es zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei sowohl der 46-Jährige als auch der 44-Jährige leicht verletzt wurden. Für über zwei Stunden gab es um die Unfallstelle Verkehrsbeeinträchtigungen.

