LPI-J: Mit Gegenverkehr kollidiert

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Eisenberg: Ein 60-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades streifte am Dienstagabend einen geparkten Kleinbus. Der Kleinbus war ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Teichstraße abgestellt gewesen. Bei der Unfallaufnahme kam sodann heraus, dass der 60-Jährige vor Fahrantritt reichlich Alkohol getrunken hatte, ein durchgeführter Test ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Verletzt ...

