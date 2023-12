POL-SE: Bad Segeberg - Einbruch in Einfamilienhaus - Schmuck in noch nicht bezifferter Höhe entwendet - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots) - In einem Zeitraum von Freitag (08.12.2023) bis Sonntag (10.12.2023) ist es insgesamt zu vier Wohnungseinbrüchen in Halstenbek gekommen. In zwei Fällen brachen unbekannte Täter in Einfamilienhäuser ein, in zwei anderen Fällen waren Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus betroffen. Bei einer ...

