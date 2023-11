Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Lkw rutscht in Leitplanke

Suhl (ots)

Mittwochabend rutschte ein Lkw aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse in der Schützenstraße in Suhl von der Fahrbahn. Der 47-jährige Fahrer wollte ursprünglich auf die Schleusinger Straße in Richtung Hirschbach auffahren. Der Auflieger des Lkw blieb neben der Straße in einer Leitplanke hängen und drohte abzureißen. Nach etwa zwei Stunden in der misslichen Lage traf der Abschleppdienst ein und barg das Gespann. Die Polizei war vor Ort, um die Unfallstelle abzusichern und den Verkehr zu regeln. Der Lkw-Fahrer blieb zum Glück unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

