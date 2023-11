Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mehrere Garagen aufgebrochen

Suhl (ots)

Dienstagmittag stellte ein 53-Jähriger den Aufbruch seiner Garage in der Straße "Am Schwarzen Wasser" in Suhl fest. Unbekannte Täter waren in der Zeit von Montagabend bis Dienstagmittag gewaltsam in die Garage eingedrungen. Es wurden noch mindestens zwei weitere Garagen angegriffen. Ob die bislang unbekannten Täter ins Innere gelangen konnten und ob etwas entwendet wurde, muss erst noch nach der Rücksprache mit den Eigentümern geklärt werden. Die Ermittlungen zu den Eigentümern laufen. Zeugen oder Geschädigte, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0311086/2023 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

